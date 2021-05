Foot - Mercato - Montpellier

EXCLU - Mercato - Montpellier : Ça sera Lamouchi, Dall’Oglio ou Batlles !

Publié le 14 mai 2021 à 22h10 par Alexis Bernard

Un match final s’organise à Montpellier pour le poste d’entraîneur. Sabri Lamouchi, Olivier Dall’Oglio ou Laurent Batlles, ce sera l’un de ces trois coachs.

Montpellier a pris sa décision. Michel Der Zakarian, aux commandes depuis 2017, n’ira pas au-delà de sa mission. Un choix du président, Laurent Nicollin. D’après nos sources, nombreux en interne souhaitaient voir MDZ poursuivre. Mais le patron a tranché. Et c’est une nouvelle fois lui qui tranchera pour le prochain entraîneur du MHSC.

Derniers rendez-vous…

Selon nos informations, un match à trois techniciens est sur le point d’être arbitré. Il concerne Sabri Lamouchi, Olivier Dall’Oglio et de Laurent Batlles. Nos sources indiquent que le prochain entraîneur de Montpellier sera l’un de ces trois techniciens. Sabri Lamouchi présente l’avantage d’être libre, donc gratuit. Comme indiqué précédemment par le10sport.com, Olivier Dall’Oglio est toujours sous contrat avec Brest (juin 2022), tout comme Laurent Batlles à Troyes (juin 2023). Mais pour l’heure, le dossier Batlles serait le plus avancé. Les derniers rendez-vous viennent tout juste d’avoir lieu. La décision du club, et de son président, est imminente.