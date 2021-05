Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un coup de pouce pour Haaland !

Publié le 14 mai 2021 à 22h00 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait d’Erling Braut Haaland sa priorité absolue du prochain mercato. Et alors que Manchester United était sur les rangs, la donne aurait changé.

Depuis l’élection de Joan Laporta, les priorités du nouveau président du FC Barcelone sont claires d’après la presse ibérique : la prolongation de Lionel Messi, celle d’Ousmane Dembélé ainsi qu’une recrue colossale afin de permettre au Barça de renouer avec la gloire. Et il semblerait que ce rôle devrait être rempli par Erling Braut Haaland. Bien que le club culé traverse une période financière compliquée, le Barça espérerait toujours mettre la main sur le buteur du Borussia Dortmund.

Pas d’offensive de Manchester United pour Haaland !