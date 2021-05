Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL insiste fort pour Boga !

Publié le 14 mai 2021 à 21h15 par Alexis Bernard mis à jour le 14 mai 2021 à 21h38

Sur les tablettes de l’OL, Jérémie Boga vient de voir l’écurie des Gones revenir à la charge dans la perspective du prochain mercato.

Pour la saison prochaine, en plus d’un entraîneur pour reprendre le flambeau de Rudi Garcia, l’OL cherche deux postes bien précis : un latéral gauche et un ailier, polyvalent. Et la quête de ce joueur offensif, capable d’évoluer à droite comme à gauche, se précise sur une piste à l’étranger. Selon nos informations, les dirigeants lyonnais sont en effet très séduits par Jérémie Boga, qui évolue à Sassuolo.

L’OL revient à la charge