Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale attend Leonardo pour cet été !

Publié le 14 mai 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 14 mai 2021 à 20h38

Sur le marché afin de trouver le potentiel successeur de Kylian Mbappé en cas de départ du champion du monde, le PSG s’intéresserait à Jadon Sancho. Et une porte s’ouvrirait pour l’ailier du Borussia Dortmund.

Alors que Neymar a prolongé son contrat qui le lie désormais au PSG jusqu’en juin 2025, il n’en est clairement pas de même pour Kylian Mbappé. En effet, le champion du monde tricolore est pour le moment engagé avec le PSG jusqu’à la fin de la saison prochaine, laissant la porte grande ouverte à un départ cet été. Comme le principal intéressé et Leonardo l’ont fait savoir à plusieurs reprises, les discussions sont d’actualités mais aucune avancée concrète ne serait à noter. Afin de parer à toute éventualité, le directeur sportif du PSG songerait à Jadon Sancho notamment pour succéder à Mbappé, bien que Mohamed Salah fasse figure de favori à l’instant T selon RMC Sport ou encore Le Parisien . Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2023, l’international anglais a laissé planer le doute samedi dernier au micro d’ ESPN . « Je ne sais pas pour mon avenir. Je suis très heureux ici à Dortmund pour le moment. J'aime le club, les supporters et l'équipe. Ils m'ont donné mon premier départ professionnel. Les supporters me motivent et me poussent à aller jusqu'au bout ». Néanmoins, selon The Athletic , le profil de l’ailier du BvB serait bien pris en considération. Il faudrait cependant que le champion de France sorte les armes pour parvenir à ses fins avec Jadon Sancho.

L’Angleterre en feu pour Jadon Sancho, mais pas encore d’offres !