Mercato - OM : Cette grande mise au point sur l’arrivée de Gerson à l’OM !

Publié le 19 mai 2021 à 17h30 par T.M.

Cela fait maintenant quelques jours que le dossier Gerson prend de l’ampleur à l’OM. Alors que les négociations avancent visiblement bien avec Flamengo, des précisions ont été apportées sur ce dossier et l’intérêt porté par Jorge Sampaoli au milieu de terrain brésilien de 23 ans.

Alors que le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans quelques semaines, du côté de l’OM, ça travaille déjà très fort pour bâtir le prochain effectif de Jorge Sampaoli. En coulisse, Pablo Longoria s’active ainsi pour répondre aux besoins de son entraîneur et actuellement, un nom est dans la bouche de tout le monde à Marseille : Gerson. A 23 ans, le milieu de terrain brésilien évolue du côté de Flamengo, mais son avenir pourrait bien s’écrire à l’OM. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, deux offres ont d’ores et déjà été faites à hauteur de 24M€, puis de 26M€, se rapprochant ainsi des attentes des Cariocas, c’est-à-dire 30M€. D’ici quelques semaines, Gerson pourrait donc poser ses valises sur la Canebière et retrouver par la même occasion l’Europe après son échec en Italie avec l’AS Rome. Et selon les derniers échos en provenance du Brésil, cela sentirait très bon concernant cette opération.

« Sampaoli suit Gerson depuis 2019 »