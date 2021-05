Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle piste de Longoria déjà plombée par... Unai Emery ?

Publié le 20 mai 2021 à 14h10 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresserait à Juan Foyth afin de compenser les éventuels départs de Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi, Villarreal pourrait cependant lever l'option d'achat pour le défenseur appartenant à Tottenham.

Bien que le secteur offensif semble pour le moment concentrer les efforts de Pablo Longoria sur le mercato, comme en témoignent les pistes menant à Gerson, Thiago Almada, Gustavo Silva de Oliveira ou encore Amine Adli, l'OM va également devoir se pencher sur sa charnière centrale. Et pour cause, Leonardo Balerdi, qui dispose d'une option d'achat estimée à 14M€, pourrait ne pas être conservé à l'issue de la saison, tandis qu'un départ de Duje Caleta-Car est également régulièrement évoqué puisqu'il dispose d'une importante valeur marchande et d'une belle cote sur le marché anglais. Par conséquent, l'OM doit trouver un défenseur central pour épauler Alvaro Gonzalez.

Villarreal veut lever l'option d'achat de Foyth