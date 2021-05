Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli à l'origine d'un énorme recrutement ?

Publié le 20 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'OM en mars dernier, Jorge Sampaoli semble être un sérieux atout pour le recrutement de l'OM puisque plusieurs joueurs sont attirés par la perspective d'évoluer sous ses ordres.

Entraîneur de l'OM depuis le début du mois de mars, Jorge Sampaoli semble être l'un des atouts de Pablo Longoria sur le mercato. Très apprécié en Amérique du Sud, le technicien argentin attire de nombreux joueurs désireux de rejoindre le club phocéen comme l'explique l'entourage de Gerson à La Provence : « L'OM est une belle référence du football européen, Gerson voit d'un bon œil cette possibilité et le fait de travailler sous les ordres de Sampaoli. Cela lui permettrait de se rapprocher de la Seleçao . » Et ce n'est pas tout puisqu'Arturo Vidal a également déclaré sa flamme à Jorge Sampaoli.

Vidal et Gerson adorent Sampaoli