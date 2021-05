Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion au sommet dans ce dossier brûlant de Longoria !

Publié le 19 mai 2021 à 20h10 par D.M.

L'OM s'active pour boucler le dossier Gerson. Des représentants du club marseillais auraient rencontré l'entourage du Brésilien en début de semaine afin de tenter de trouver un accord.

C’est le dossier chaud de Pablo Longoria. Joueur de Flamengo, Gerson suscite l’intérêt de l’OM, désireux de renforcer son milieu de terrain. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, le club marseillais a transmis deux offres au club brésilien, l’une de 24M€ et l’autre de 26M€. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé, mais le père de Gerson a ouvert la porte à une arrivée à l’OM notamment en raison de la présence sur le banc de Jorge Sampaoli. « La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d’un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix » a-t-il déclaré dans des colonnes de L’Equipe . Et en coulisses, les négociations se poursuivent.

Les deux parties se seraient rencontrés