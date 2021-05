Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli déjà en grande difficulté pour ce joueur du FC Barcelone ?

Publié le 20 mai 2021 à 16h10 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli souhaiterait voir Junior Firpo débarquer du côté de l’OM cet été, plusieurs clubs suivraient de près la situation du défenseur barcelonais.

Même si le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, l’OM s’active en vue de la saison prochaine. De nombreux départs sont attendus dans la cité phocéenne et Pablo Longoria multiplie les pistes afin de vite boucler plusieurs renforts. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, l’OM s’active pour s’attacher les services de Gerson (Flamengo), et selon Mundo Deportivo , Jorge Sampaoli aurait également coché le nom de Junior Firpo pour renforcer sa défense. Le latéral gauche du FC Barcelone peine à s’imposer sous les ordres de Ronald Koeman et ne devrait pas être retenu par son club cet été, de bon augure pour l’Olympique de Marseille, même si la concurrence s’annonce lourde sur ce dossier.

Grosse concurrence pour Junior Firpo