Mercato - OM : Longoria a bien une nouvelle stratégie pour son recrutement !

Publié le 21 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Déjà très actif pour le recrutement de l'OM, Pablo Longoria semble bien décidé à l'idée d'explorer le marché sud-américain, et notamment brésilien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a déjà transmis deux offres à Flamengo pour tenter de recruter Gerson. Une situation qui pourrait bien se reproduire dans les prochaines semaines puisque Pablo Longoria semble avoir fait du marché brésilien son nouveau terrain de chasse. En effet, La Provence dévoilait également l'intérêt de l'OM pour Gustavo Silva de Oliveira, jeune milieu offensif de 18 ans qui évolue à Récife. Après le recrutement de Luis Henrique l'été denier, le président marseillais scrute donc le marché brésilien. Une bonne idée selon Jean-Philippe Durand, ancien patron de la cellule recrutement de l'OM et aujourd'hui recruteur pour l'Eintracht Francfort.

Longoria s'active au Brésil