Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible annonce sur le transfert de Gerson !

Publié le 21 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Priorité de l'OM ces derniers jours, Gerson pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Une situation qu'a dû mal à comprendre Olivier Brossard.

Ces dernières heures, un nom revient avec insistance du côté de l'OM : Gerson. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen a déjà transmis deux offres à Flamengo pour son milieu offensif, dont la dernière avoisine les 26M€. Le club carioca campe toutefois sur ses positions et réclame 30M€. Une somme qui ferait de Gerson le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM à égalité avec Dimitri Payet et devant Kevin Strootman (28M€). Un investissement qui étonne Olivier Bossard journaliste de France Football.

«Mettre 30M€ sur un joueur comme ça, ça me paraît beaucoup trop»