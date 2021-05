Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un géant européen prend une énorme décision pour Haaland !

Publié le 28 mai 2021 à 0h00 par Th.B.

Le Bayern Munich est lié au nom d’Erling Braut Haaland à l’approche du mercato estival. Néanmoins, Uli Hoeneß a tenu à mettre les choses au clair concernant la non faisabilité de cette opération pour le club bavarois. Le Real Madrid peut souffler.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens comme Manchester United et le Real Madrid, Erling Braut Haaland ne devrait pas troquer la tunique du Borussia Dortmund pour celle du Bayern Munich comme l’ancien joueur du club bavarois l’a récemment fait savoir. « Il n'y a aucune chance que le Bayern puisse l'avoir car il faudrait dépenser entre 140 et 180 millions d'euros. Le Bayern ne peut pas le faire. L'ensemble est trop cher ». Voici le message que Markus Babbel a fait passer pour Goal ces derniers jours. Un discours qui va dans le sens de celui de la direction du Bayern Munich sur la question.

Le Bayern ne peut pas financer le transfert d’Haaland