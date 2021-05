Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de Varane sur le départ de Zidane !

Publié le 27 mai 2021 à 22h00 par La rédaction

Zinedine Zidane n'est donc plus l'entraîneur du Real Madrid. Un départ qui a fait réagir les joueurs merengue et Raphaël Varane a lui aussi évoqué son ressenti sur ce dossier.

Cela a été officialisé ce jeudi, Zinédine Zidane n’est plus l’entraineur du Real Madrid, et a décidé de quitter le club madrilène alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Une nouvelle attendue, mais sûrement difficile à avaler pour les joueurs du Real Madrid, qui eux avaient fait part de leur envie de voir Zidane rester. Parmi ces joueurs, Raphaël Varane, qui a tout gagné avec l’entraineur français, s’est exprimé sur ce départ. Alors que le défenseur tricolore pourrait être vendu par le Real Madrid cet été, s’il décide de ne pas prolonger, Raphaël Varane n’a pas caché sa fierté d’avoir évolué sous les ordres de Zinédine Zidane.

« C'est un grand coach et une grande personne »