Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour Mauricio Pochettino !

Publié le 27 mai 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid ferait de Mauricio Pochettino sa priorité au poste d’entraîneur, Tottenham serait également bel et bien dans le coup pour le coach du PSG. De quoi promettre un été chaud pour l’Argentin.

Ces derniers jours, le nom de Mauricio Pochettino a été lié à Tottenham. The Independent révélait lundi que les Spurs pourraient tenter de rapatrier l’Argentin au club londonien notamment dans l’optique de retenir Harry Kane qui est sur le départ. Tout est allé très vite par la suite avec notamment The Sun et surtout The Athletic qui se sont empressés d’évoquer un certain mal-être de l’entraîneur du PSG à Paris. Et après seulement six mois au sein du club de la capitale, il se pourrait bien que Pochettino passe un été plus que chaud.

Le Real Madrid et Tottenham vont bien se disputer Pochettino