Mercato - PSG : Aurier, Hakimi... Un énorme bras de fer entre Leonardo et Al-Khelaïfi ?

Publié le 27 mai 2021 à 16h30 par A.D.

Pour renforcer le couloir droit de la défense du PSG, Mauricio Pochettino et Nasser Al-Khelaïfi voudraient miser sur Serge Aurier. Au contraire, Leonardo songerait plutôt à recruter Achraf Hakimi. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, le directeur sportif du PSG compterait se servir des possibles ventes de Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Pablo Sarabia.

Orphelin de Thomas Meunier, parti librement et gratuitement vers le Borussia Dortmund l'été dernier, le PSG s'est offert les services d'Alessandro Florenzi pour combler ce départ. Prêté avec option d'achat dans le club de la capitale, le défenseur de l'AS Rome ne devrait pas être retenu cet été par le PSG. Dans cette optique, Leonardo s'activerait déjà pour dégoter un nouvel arrière droit. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , le directeur sportif du PSG aurait activé la piste menant à Achraf Hakimi. Actuellement à l'Inter, le défenseur marocain aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. De son côté, Achraf Hakimi ne devrait pas dire « non » à un départ vers le PSG, bien au contraire. Comme l'a indiqué Foot Mercato ce jeudi matin, l'ancien pensionnaire du Real Madrid serait ouvert à l'idée de signer dans le club de la capitale. D'ailleurs, son entourage proche, et en particulier sa femme, serait également emballé par l'idée de rejoindre le PSG. A moitié française, l'épouse d'Achraf Hakimi aimerait poser ses valises à Paris et s'y installer. Mais qu'en pense l'Inter ?

Pochettino et Al-Khelaïfi voudraient Serge Aurier

Toujours selon Foot Mercato , l'Inter ne devrait pas bloquer le départ d'Achraf Hakimi cet été. En grande difficulté sur le plan financier, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le club milanais ne compterait pas retenir son arrière droit marocain en cas de belle offre. Leonardo sait donc ce qu'il lui reste à faire s'il veut s'offrir les services d'Achraf Hakimi. D'ailleurs, le directeur sportif du PSG saurait déjà comment s'y prendre pour recueillir une somme suffisante pour convaincre la direction des Nerazzurri . Alors qu'il penserait avoir les épaules suffisamment solides pour assumer un transfert d'Achraf Hakimi, Leonardo aurait un plan pour financer l'opération. Pas vraiment satisfait par Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Pablo Sarabia, l'ancien du Milan AC ne devraient pas les retenir en cas de bonne offre. Ainsi, il serait prêt à se servir de la vente d'un ou plusieurs de ces joueurs pour payer le transfert d'Achraf Hakimi. Mais avant de pouvoir se jeter sur l'international marocain, Leonardo serait dans l'obligation de convaincre Mauricio Pochettino, mais surtout Nasser Al-Khelaïfi, au préalable.

Leonardo seul contre Pochettino et Al-Khelaïfi pour Hakimi ?