Mercato - PSG : Une incroyable opération préparée par Leonardo ?

Publié le 27 mai 2021 à 10h15 par D.M.

Comme annoncé par la presse italienne, le PSG aurait coché le nom d'Achraf Hakimi. Pour convaincre l'Inter de laisser partir son joueur, Leonardo envisagerait d'inclure dans la transaction Colin Dagba.

Le mercato estival ouvrira ses portes le 9 juin prochain et Leonardo voudrait profiter de cette fenêtre de tir pour renforcer son effectif notamment au poste de latéral droit. En effet, Alessandro Florenzi ne semble pas avoir convaincu ses dirigeants cette saison et devrait retourner à la Roma. Le PSG s’est mis en quête d’un remplaçant et à en croire la Gazzetta dello Sport, le club parisien suivrait la situation d’Achraf Hakimi. Selon Paris Fans , le joueur de l’Inter ne resterait pas insensible à l’intérêt de la formation française, mais voudrait voir l’évolution du projet milanais avant de prendre une décision définitive.

Le PSG sur le point de formuler une offre pour Hakimi ?