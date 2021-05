Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active pour résoudre le grand chantier du PSG !

Publié le 27 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Cet été, l’une des priorités sera de recruter un arrière droit. Et pour répondre à ce besoin, Leonardo multiplierait les pistes.

La saison prochaine, le PSG devra revenir plus fort pour espérer regagner la Ligue 1 et remporter enfin la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra alors renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino et surtout gommer les faiblesses de celui-ci. D’ailleurs, les priorités auraient clairement été ciblées par Leonardo. Ainsi, cet été, l’une des missions sera de trouver un arrière droit de premier rang. Alessandro Florenzi ne sera pas conservé et la quête de son remplaçant a déjà commencé. Et les options étudiées par le PSG sont nombreuses.

Quel latéral droit pour le PSG ?