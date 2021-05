Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un énorme coup de balai !

Publié le 26 mai 2021 à 11h30 par Dan Marciano mis à jour le 26 mai 2021 à 12h17

Une vague de départs se prépare à l'OM. De nombreux joueurs devraient quitter la cité phocéenne lors du prochain mercato estival. Des ventes qui permettront au club de renflouer ses caisses dans un contexte délicat.

La saison de l’OM a été riche en rebondissements. En place lors du lancement de la Ligue 1, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ne sont plus à Marseille et ont été remplacés par Pablo Longoria, ancien « head of football » et Jorge Sampaoli. Les deux hommes auront la lourde tâche lors du prochain mercato estival, qui ouvrira ses portes le 9 juin, de construire une équipe compétitive capable de performer la saison prochaine en Ligue Europa. Une tâche loin d’être aisée alors que l’OM s’apprête à se séparer de nombreux éléments. En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin a déjà officialisé son départ vers les Tigres de Monterrey, tandis qu’Hiroki Sakai a annoncé son retour au Japon et plus précisément à l'Urawa Red Diamonds. Selon la Provence , le club marseillais récupérera 1,5M€ grâce à la vente du latéral droit. Par ailleurs, de nombreux éléments, qui pour certains ne font pas partie des premiers choix de Sampaoli, devraient aussi changer d’air cet été.

De nombreux joueurs sur le départ

Comme indiqué par la Provence , de nombreux joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés par Pablo Longoria. Il s’agit de Saïf-Eddine Khaoui, de Yohann Pelé, de Valère Germain, mais aussi de Christopher Rocchia. Pour Yuto Nagatomo, l’OM n’exclut pas de le garder notamment s’il ne parvient pas à recruter un latéral gauche lors du prochain mercato estival. Des départs qui ne permettront pas à l’OM de récupérer de l’argent puisqu’ils seront libres de s’engager avec l’équipe de leur choix. Pour renflouer ses caisses, la formation phocéenne compte sur les ventes de Boubacar Kamara, de Dario Benedetto et de Duje Caleta-Car. Le premier ne manque pas de prétendants sur le marché et n’aurait pas encore choisi sa prochaine formation. Le deuxième a des touches en Espagne, mais n'exclurait pas un retour à Boca Juniors. Quant à Caleta-Car, il devrait prendre la direction de l’Angleterre où il jouit d’une belle côte. Autre gros salaire, Kévin Strootman ne rentre pas dans les plans de Sampaoli et devrait trouver une porte de sortie. L’OM pourrait aussi être contraint de se séparer d’Arkadiusz Milik. Arrivé cet hiver et auteur de 9 bus cette saison en Ligue 1, l’attaquant a vite fait l’unanimité grâce à ses prestations, mais demeure un profil recherché sur le marché. La Juventus et l’Atlético pourraient décider de le recruter cet été et formuler une offre que ne pourront pas refuser les dirigeants marseillais. Pour l’heure, son entourage ne souhaite pas évoquer les questions sur son avenir, préférant se concentrer sur le prochain Euro. « Il est très très bien à l’OM et maintenant il se concentre uniquement sur le championnat d’Europe. Il n’y a aucune nouvelle et rien ne se passe » a confié le clan Milik à la Provence . Enfin, Pablo Longoria va devoir trouver une solution pour certains jeunes du centre de formation (Bamba Dieng, Alexandre Philiponeau, Nassim Hamed, Jorès Rahou, Abdallah Ali Mohamed et Cheick Souaré), pour Nemanja Radonjic, prêté cette saison au Hertha Berlin, mais aussi pour les joueurs prêtés à l’OM.

L'avenir de Lirola et Balerdi en suspens