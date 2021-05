Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce du clan Milik sur son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 8h45 par D.M.

Arrivé cet hiver à l'OM, Arkadiusz Milik pourrait déjà quitter Marseille pour rejoindre l'Italie. Alors que les rumeurs sont nombreuses, son entourage est sorti du silence sur son avenir.

Arrivé cet hiver à l’OM, Arkadiusz Milik a montré son talent lors de la seconde partie de saison. Alors que le club marseillais disputera la Ligue Europa la saison prochaine, de nombreux supporters espèrent que l’attaquant polonais poursuivra sa carrière au sein de la formation phocéenne. Mais certains médias évoquent un retour en Italie dès le prochain mercato estival. Une rumeur qui s’est intensifiée ces dernières heures avec la publication d’un message énigmatique sur les réseaux sociaux. « Dès mon arrivée ici en janvier, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs, 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi. Allez l’OM » peut-on lire sur le compte Instagram de Milik. Un texte qui pourrait s’apparenter à un message d’adieu.

« Il est très très bien à l’OM »