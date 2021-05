Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria pourrait définitivement se débarrasser d’un flop…

Publié le 26 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il est considéré comme un flop de l’ère McCourt, Nemanja Radonjic s’est relancé en prêt au Hertha Berlin où il compte rester. L’OM est prévenu.

Recruté à l’été 2018 dans la foulée du Mondial en Russie, Nemanja Radonjic ne s’est jamais imposé à l’OM et ne s’est distingué que par de très rares coups d’éclair. En atteste son bilan de 8 buts en l’espace de deux saisons passées au sein du club phocéen. En deuxième partie de cet exercice, Nemanja Radonjic était prêté au Hertha Berlin où il se sent à son aise. Et malgré son contrat le liant à l’OM jusqu’en juin 2023, Radonjic voudrait continuer au sein du pensionnaire de Bundesliga.

Radonjic veut s’installer sur la durée au Hertha