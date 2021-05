Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec de Jorge Sampaoli est révélé !

Publié le 26 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Hiroki Sakai l’a annoncé, il va lui aussi quitter l’OM cet été. Au grand dam de Jorge Sampaoli.

Ça commence à s’agiter à l’OM. Alors que le mercato estival n’a toujours pas ouvert ses portes, les premières opérations se précisent. Certaines ont même déjà été actées. Cela a ainsi commencé avec le départ de Florian Thauvin. En fin de contrat, l’international français a préféré rejoindre le Mexique et les Tigres plutôt que de prolonger à l’OM. Et il ne sera pas le seul à quitter le club phocéen puisque Hiroki Sakai va également en faire de même. Bien qu’il ait encore un an de contrat, le latéral droit a officialisé son départ et devrait faire son retour au Japon.

« ils ont accepté ma décision. Enfin sauf l’entraîneur… »