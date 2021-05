Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer à Barcelone !

Publié le 26 mai 2021 à 3h30 par T.M.

Après seulement un an au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait déjà faire ses valises. Et pour le Bosnien, l’avenir pourrait bel et bien s’écrire au PSG.

L’été dernier, l’une des grosses opérations du mercato a été réalisée entre le FC Barcelone et la Juventus. En effet, les deux club s’étaient mis d’accord pour un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. De quoi ravir le Bosnien, qui réalisait un rêve. Un rêve qui a toutefois viré au cauchemar. En effet, cette saison, Pjanic n’a pas bénéficié de la confiance de Ronald Koeman, qui ne lui a accordé qu’un très faible temps de jeu. Une situation qui pourrait amener l’ancien de l’OL à aller voir ailleurs. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, cette opportunité intéresse notamment le PSG.

Pjanic sur le départ ?