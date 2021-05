Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino pourrait jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 26 mai 2021 à 1h45 par La rédaction

Mauricio Pochettino pourrait faire ses valises cet été, seulement quelques mois après son arrivée. Et son départ du PSG pourrait devenir préjudiciable pour Leonardo dans le dossier Harry Kane.

Leonardo se serait positionné sur plusieurs dossiers en vue du prochain mercato estival. Le directeur sportif brésilien compte bien renforcer l’effectif du PSG cet été et quelques noms seraient déjà liés au club de la capitale comme ceux de Robert Lewandowski, Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Harry Kane. Mais les dirigeants parisiens pourraient également faire face à certains départs. The Sun a révélé que Mauricio Pochettino pourrait faire ses valises dès cet été, seulement quelques mois après son arrivée en janvier dernier. Et son départ pourrait s’avérer très préjudiciable pour le PSG sur certaines pistes.

Le retour de Mauricio Pochettino : un atout pour Tottenham dans le dossier Harry Kane