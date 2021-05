Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’issue du feuilleton Messi est révélée !

Publié le 25 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge sur l’avenir de Lionel Messi, Pep Guardiola pourrait bien avoir vendu la mèche concernant la star du FC Barcelone.

Prolongera, ne prolongera pas ? Alors que la saison est terminée, l’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas résolu. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’Argentin pourrait donc partir libre d’ici quelques semaines. A moins qu’il n’accepte de prolonger. Joan Laporta va en tout cas tout faire pour convaincre Lionel Messi de signer un nouveau bail et pour cela, il devra exposer les bons arguments. Mais visiblement, il y aurait de bonnes chances de voir la Pulga chez les Blaugrana la saison prochaine.

Un duo Agüero-Messi vendu par Guardiola !