Mercato - OM : Le Barça va compliquer les plans de Longoria !

Publié le 25 mai 2021 à 0h00 par A.C.

Pablo Longoria souhaiterait recruter un joueur du FC Barcelone à l’Olympique de Marseille, lors du mercato estival.

On devrait recommencer à parler de Juan Miranda à l’Olympique de Marseille. En 2019 déjà, le latéral gauche était annoncé dans le viseur du club marseillais, plus précisément Andoni Zubizarreta, qui souhaitait s’appuyer sur son réseau au FC Barcelone. Finalement, Miranda n’a jamais rejoint l’OM, puisqu’il a choisi à l’époque d’être prêté à Schalke 04 et évolue désormais au Real Bétis, qui a terminé la saison à la sixième place de Liga.

Miranda a la cote !