Mercato - Barcelone : Une grosse bataille attend Laporta pour cette nouvelle piste !

24 mai 2021

Pour assurer la succession de Jordi Alba, Joan Laporta penserait sérieusement à recruter Robin Gosens. Toutefois, le nouveau président du Barça serait loin d'être seul sur ce dossier et devrait batailler avec la Juventus, l'Inter, le Milan AC et Manchester City pour le défenseur de l'Atalanta.

Alors que le Barça est encore une fois passé à côté de sa saison, Joan Laporta envisagerait la possibilité de se séparer de Jordi Alba cet été. Pour combler l'éventuel départ de son arrière gauche de 32 ans, le président du Barça songerait à recruter Robin Gosens, qui fait des merveilles à l'Atalanta. D'après les dernières indiscrétions de Florian Plettenberg, rédacteur en chef de Sport 1 , le club catalan se serait déjà renseigné sur la situation du joueur, sans aller plus loin pour le moment. Toutefois, le FC Barcelone ne serait pas le seul à avoir bougé ses pions pour Robin Gosens.

Une concurrence féroce pour Robin Gosens ?