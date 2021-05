Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo condamné à faire une croix sur ce gros coup à 0€ ?

Publié le 24 mai 2021 à 22h10 par La rédaction

En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum était notamment sur les tablettes du PSG mais le néerlandais devrait finalement rebondir gratuitement du côté du Bayern Munich.

Après plusieurs saisons du côté d'Anfield, Georginio Wijnaldum arrive en fin de contrat avec Liverpool et le Néerlandais va quitter les Reds pour s'engager gratuitement dans le club de son choix. Suivi par le PSG, le Bayern Munich et le Barça d'après les dernières rumeurs, il semblerait le milieu de terrain passé par Newcastle ait fait son choix quant à son avenir. Et il n'irait pas dans le sens du Paris Saint-Germain...

Direction l'Allemagne pour Georginio Wijnaldum ?