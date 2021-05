Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris, Real Madrid… Une grosse bataille se profile pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 mai 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 mai 2021 à 18h44

Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé est plus flou que jamais, le Paris Saint-Germain ne perdrait pas l’espoir de le prolonger. Cependant, en coulisses, le Real Madrid se tiendrait prêt à l’accueillir.

Le dossier Kylian Mbappé promet d’être l’un des principaux feuilletons de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022, le joueur de 22 ans pourrait être vendu par le Paris Saint-Germain cet été s’il ne prolonge pas, le club de la capitale ne pouvant pas se permettre de le voir filer librement et gratuitement dans un an. En attendant, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a toujours pas pris de décision sur la question, comme il l’a indiqué ce dimanche soir dans un entretien accordé à Canal+ après avoir été élu meilleur joueur de la saison 2020/2021 de Ligue 1 par ses pairs. « J’ai toujours été heureux ici, et j’ai passé jusqu’à présent quatre années exceptionnelles. C’est normal que tout le monde attende cette réponse, il n’y a pas de soucis avec ça. On est très clair avec le club. Je pense que le club sait la relation que j’ai par rapport à ce club, à ce pays, à cette ville. Donc on va faire les choses dans l’ordre, comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre », a indiqué Kylian Mbappé.

Le PSG affiche son ambition de conserver Kylian Mbappé !

Le suspense demeure donc entier dans le dossier. Mais pour l’heure, le PSG ne compte pas baisser les armes et entend tout tenter pour le convaincre de prolonger. En effet, comme l’indique Fabrizio Romano dans un papier sur CBS Sports ce lundi, des négociations auraient toujours lieu entre les deux parties en coulisses dans l’optique de trouver un terrain d’entente dans le sens d’une prolongation. À l’heure actuelle, aucun accord n’aurait encore été trouvé, mais cela n’empêche pas Nasser Al-Khelaïfi de se montrer confiant quant à l’issue de ces discussions. En effet, peu après le sacre officiel du LOSC en Ligue 1 ce dimanche, le président du PSG a affirmé que Kylian Mbappé allait rester au sein du club de sa ville natale. « S’il va quitter le PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour la Kylian ? C’est sûr ! », a-t-il lancé.

Le Real Madrid serait à l’affût en coulisses…