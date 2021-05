Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance paraît très claire pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 mai 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ, Kylian Mbappé n’a plus qu’une seule année de contrat avec le PSG. Et malgré sa situation très inconfortable dans ce dossier, le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi affiche un discours très clair : il va conserver son attaquant cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé va devoir faire un choix décisif pour son avenir cet été : prolonger avec le PSG, ou bien tenter de forcer son départ vers le Real Madrid qui le désire depuis tant d’années. L’ancien joueur de l’AS Monaco n’a plus qu’une seule année de contrat au Parc des Princes, et le temps presse donc pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG a bien transmis plusieurs offres de prolongation à Mbappé, mais ce dernier est encore très réticent à l’idée de se réengager sur le long terme, de peur d’être bloqué dans les années à venir s’il souhaite changer d’air. Et en attendant de quoi savoir l’issue de ce feuilleton sera faite, la direction du PSG garde la face…

Al-Khelaïfi assure qu’il ne bougera pas

Dimanche soir, après que le PSG ait perdu le titre en Ligue 1 aux dépens de Lille et ce malgré son succès à Brest, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué à plusieurs reprises le cas Kylian Mbappé. Le président a d’abord fait une annonce très claire au micro de Canal + : « S’il va quitter le PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour la Kylian ? C’est sûr ! », a indiqué Al-Khelaïfi. Il a ensuite lancé un avertissement indirect au Real Madrid en expliquant qu’il n’était pas en position de force pour Mbappé : « Je dis toujours que Kylian est un joueur du PSG et veut rester au club à 100%. S’il ne prolonge pas, le club sera-t-il obligé de le vendre ? Ne vous inquiétez pas et laissez-nous travailler. Il est Français, Parisien et adore Paris, donc il n’y a pas de problème », a poursuivi Nasser Al-Khelaïfi en zone mixte. Le discours est donc très clair de la part de la direction du PSG : Kylian Mbappé ne bougera pas cet été.

Pochettino plus en retrait…