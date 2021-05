Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étrange sortie de Pochettino sur le feuilleton Mbappé…

Publié le 24 mai 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est au cœur de toutes les interrogations, Mauricio Pochettino a préféré se montrer distant à ce sujet dimanche soir.

« S’il va quitter le PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour la Kylian ? C’est sûr ! », a clairement indiqué Nasser Al-Khelaïfi dimanche soir sur Canal + au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG. Le président du club de la capitale semble donc très confiant à l’idée de prolonger l’attaquant tricolore, mais de son côté, Mauricio Pochettino est resté beaucoup plus vague en ce qui concerne l’avenir de Mbappé. L’entraîneur du PSG a pris la parole à ce sujet en conférence de presse.

Pochettino très vague sur le cas Mbappé