Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle décision va prendre Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 24 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain expirera le 30 juin 2022, toute la question est de savoir quelle décision il prendra au cours des prochaines semaines concernant son futur. Selon vous, quel sera le choix de l’international français ? C’est notre sondage du jour !

L’avenir de Kylian Mbappé est plus incertain que jamais. En effet, le contrat de l’international français au PSG expirera le 30 juin 2022 et, pour l’heure, il n’a visiblement toujours pas tranché sur la question. C’est tout du moins ce qu’il a une nouvelle fois laissé entendre ce dimanche au micro de Canal+ après avoir été élu meilleur joueur de la saison 2020/2021 par ses pairs : « J’ai toujours été heureux ici, et j’ai passé jusqu’à présent quatre années exceptionnelles. C’est normal que tout le monde attende cette réponse, il n’y a pas de soucis avec ça. On est très clair avec le club. Je pense que le club sait la relation que j’ai par rapport à ce club, à ce pays, à cette ville. Donc on va faire les choses dans l’ordre, comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre ». Les propos du joueur de 22 ne sont donc clairement pas de nature à calmer les spéculations au sujet de son avenir, et ce en dépit du fait que Nasser Al-Khelaïfi se soit voulu rassurant sur le sujet quelques heures plus tard. « Ne vous inquiétez pas, laissez nous travailler. Kylian Mbappe est Parisien », a indiqué le président du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport peu après que le LOSC ait été couronné champion de Ligue 1.

Prolonger, ne pas prolonger, partir… Tous les scénarios semblent ouverts !