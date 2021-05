Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Nasser Al-Khelaïfi sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 23 mai 2021 à 23h15 par H.G. mis à jour le 23 mai 2021 à 23h19

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est plus incertain que jamais, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rassurer tout le monde quant au futur du numéro 7 du PSG.

« J’ai toujours été heureux ici, et j’ai passé jusqu’à présent quatre années exceptionnelles. C’est normal que tout le monde attende cette réponse, il n’y a pas de soucis avec ça. On est très clair avec le club. Je pense que le club sait la relation que j’ai par rapport à ce club, à ce pays, à cette ville. Donc on va faire les choses dans l’ordre, comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre », a lâché Kylian Mbappé ce dimanche dans un entretien accordé à Canal+ . Ce faisant, l’international français n’a une nouvelle fois pas répondu quant à ses plans pour son avenir au PSG, club au sein duquel il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Ainsi, son futur y est incertain, et ce depuis des semaines. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à se montrer rassurant sur la question ce dimanche soir.

« Kylian Mbappe est Parisien »