Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une course à deux pour Lautaro Martinez ?

Publié le 23 mai 2021 à 22h00 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter, Lautaro Martinez pourrait rebondir en Espagne, ou le Real Madrid et l’Atlético de Madrid semblent le suivre de près.

Ces dernières années, Lautaro Martinez s’est affirmé comme l’un des grands attaquants de Serie A, qu’il vient d’ailleurs de remporter avec l’Inter. Le championnat italien pourrait devenir trop petit pour lui et en Espagne, deux clubs semblent prêts à tout pour le recruter. En effet, alors que l’été dernier Lautaro Martinez semblait proche du FC Barcelone, c’est vers Madrid qu’il devrait aller. MARCA e évoqué des rencontres entre son agent Alejandro Camano et l’Atlético de Madrid, comme le Real Madrid. A noter que du côté des Merengues on rêverait d’aligner l’Argentin aux côtés de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022.

Le Real Madrid pousse, l’Atlético observe