Mercato - PSG : Florenzi aurait déjà une certitude pour son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 20h45 par A.D.

Alors qu'il a obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi l'été dernier, Leonardo pourrait ne pas activer l'option d'achat de 9M€ négociée avec l'AS Rome. Dans le cas où le directeur sportif du PSG ne faisait pas le nécessaire pour conserver le latéral droit italien, les Giallorossi devraient immédiatement se débarrasser de lui et lui trouver un tout nouveau point de chute cet été.

Pour oublier le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund, Leonardo a bouclé l'arrivée d'Alessandro Florenzi. Alors que le latéral droit italien était indésirable à l'AS Rome, le directeur sportif du PSG est parvenu à s'offrir ses services grâce à un prêt avec option d'achat. Auteur d'une saison plus que moyenne dans le club de la capitale, Alessandro Florenzi serait dans le flou le plus total quant à son avenir. En effet, Leonardo et le PSG pourraient ne pas activer son option d'achat fixée à 9M€ pour le conserver définitivement à l'issue de la saison. Et si ce scénario venait à se vérifier, Alessandro Florenzi serait déjà assuré de ne pas défendre les couleurs de l'AS Rome en 2021-2022.

Florenzi ne restera pas à Rome s'il quitte le PSG