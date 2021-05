Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de tout perdre pour ce crack de Ligue 2 ?

Publié le 23 mai 2021 à 20h15 par A.C.

L’Olympique de Marseille souhaiterait recruter Amine Adli, nouvelle promesse du football français.

Très performant cette saison en Ligue 2, Amine Adli n’a pas tardé à attirer l’attention des plus grands clubs français. C’est le cas de l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria aurait flairé le bon coup. Mais le talent du joueur du TFC a traversé les frontières ! En Italie, le Milan AC semble le suivre depuis plusieurs mois déjà, mais Adli a récemment refroidi ses courtisans. « Je suis sous contrat avec Toulouse. On a une montée à aller chercher et après on verra bien. J'espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l'élite avec, et on verra bien » a expliqué le joueur de 21 ans, lors d’un entretien accordé à beIN Sports . « On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça. Il y a un mercato cet été. Je suis à un an de la fin de mon contrat on va discuter ».

Le Milan AC travaille pour Adli... et Antiste