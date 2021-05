Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un terrible coup de tonnerre pour le recrutement de Longoria ?

Publié le 23 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Ces dernières semaines, cela s’est enflammé pour les arrivées de Gerson, Thiago Almada et Amine Adli à l’OM. Finalement, c’est un tout autre scénario qui pourrait se produire.

Alors qu’un nouveau chapitre a débuté à l’OM, cela va être animé durant le mercato estival. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli s’activent d’ores et déjà pour renouveler l’effectif avec de nombreux départs et plusieurs arrivées. Et concernant les recrues, trois noms ont souvent été cités dernièrement, à savoir Gerson (Flamengo), Thiago Almada (Vélez Sarsfield) et Amine Adli (Toulouse). Ces 3 pépites pourraient donc incarner l’avenir de l’OM, à moins qu’elles ne débarquent jamais…

« J'espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l'élite avec »