Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un gros appel du pied pour cet été !

Publié le 23 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Avec les possibles départs de Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi cet été, l’OM pourrait bien avoir besoin de recruter un défenseur central cet été. Et un ancien du club a laissé la porte ouverte à Pablo Longoria.

Cet été, cela va énormément bouger à l’OM. Et plusieurs départs seront à noter, parmi lesquels Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi. Alors que le Croate, l’une des plus grosses valeurs marchandes du club, pourrait être cédée, l’Argentin n’est lui toujours pas fixé sur son sort. Prêté par le Borussia Dortmund, il espère continuer à l’OM, mais l’option d’achat (14M€) serait trop élevée pour Pablo Longoria. La saison prochaine, la défense centrale pourrait donc totalement changer de visage.

« Je ne ferme aucune porte »