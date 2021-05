Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros projet de Longoria est remis en cause !

Publié le 23 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM prévoit de recruter un gardien de but afin de concurrencer Steve Mandanda, Marc Libbra a dû mal à comprendre ce choix.

« Il n'y a rien à revendiquer, forcément il y a une recherche des dirigeants pour compléter la liste des gardiens. Moi je suis là, la concurrence je l'ai tout le temps. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça . » Steve Mandanda l'a assuré, il est prêt à faire face à la concurrence d'un nouveau gardien de but. Et cela tombe bien puisque c'est l'objectif de l'OM qui devrait recruter un numéro 1 bis cet été afin d'assurer la transition avec le Champion du monde. Mais Marc Libbra ne valide pas du tout cette stratégie.

«Une connerie monumentale»