Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse révolution confirmée au sein du projet McCourt !

Publié le 23 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que de nombreux départs sont d’ores et déjà programmés cet été à l’OM, Steve Mandanda a confirmé que de nombreux changements devraient avoir lieu au sein du projet McCourt.

Entre les joueurs arrivant en fin de contrat, ceux dont les prêts ne seront pas prolongés ou encore ceux qui sont annoncés sur le départ, le mercato estival promet d’être agité à l’OM : Florian Thauvin, Valère Germain, Michaël Cuisance, Olivier Ntcham ou encore Saîf-Eddine Khaoui sont déjà assurés de quitter le club, et d’autres éléments pourraient suivre comme Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car. Steve Mandanda a d’ailleurs confirmé en conférence de presse que le mercato serait très agité au club…

« Il va y avoir énormément de changements »