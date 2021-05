Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations troublantes sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 23 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé au sein du PSG étant toujours aussi incertain, le Real Madrid semble plus que jamais déterminé à recruter l’attaquant français, que ce soit cet été sous la forme d’un transfert ou bien dans un an gratuitement.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, que finira par choisir Kylian Mbappé pour son avenir ? Récemment interrogé sur le sujet après la victoire en finale de la Coupe de France, l’attaquant français a une énième fois botté en touche : « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux ». En clair, Mbappé continue de brouiller les pistes, ce qui pourrait faire les affaires du Real Madrid…

Le Real ne lâche rien pour Mbappé

Comme l’a révélé AS samedi, Kylian Mbappé serait d’ores et déjà considéré comme la pierre angulaire du futur projet du Real Madrid qui est déterminé à le déloger du PSG. Pour se faire, le club merengue devrait donc jouer all in dès le prochain mercato estival pour tenter de boucler le transfert de Mbappé, et même en cas d’échec, la direction du Real Madrid aurait déjà prévu de patienter encore un an pour tenter de l’attirer gratuitement en 2022. Le PSG peut donc trembler pour son attaquant…