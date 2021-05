Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt à toutes les folies pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 mai 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain, le Real Madrid ferait dans le même temps de l’international français sa priorité absolue en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Si le PSG a récemment bouclé le dossier Neymar, la donne est largement différente en ce qui concerne Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas prolongé son contrat expirant le 30 juin 2022 et affirme publiquement ne pas avoir encore pris de décision au sujet de son avenir. Seulement voilà, le temps presse pour le PSG. Le club de la capitale va effectivement rapidement devoir être fixé sur les intentions de son jeune prodige, afin de savoir s’il doit le vendre cet été ou non pour éviter de s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard. Et pendant ce temps, de l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid rêverait toujours autant de Kylian Mbappé…

Le Real Madrid serait prêt à tout miser sur Kylian Mbappé !