Mercato - PSG : Après son annonce sur son avenir, Mbappé se fait fracasser !

Publié le 22 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé maintient le suspens concernant son avenir, Jérôme Rothen s'agace de la communication de l'attaquant du PSG.

Très peu loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer son avenir au PSG où son contrat s'achève en juin 2022, Kylian Mbappé bottait encore en touche mercredi soir après la victoire en finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco (2-0). « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », confiait-il au micro de France 2 . Une déclaration qui fait suite à son interview à TF1 durant laquelle il n'a absolument pas évoqué sa situation en club. Et ce mutisme commence à agacer Jérôme Rothen.

«Ce n’est pas être bon en communication, c’est ne rien dire !»