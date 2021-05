Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait déjà pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que le PSG cherche encore à prolonger Kylian Mbappé, ce dernier aurait déjà décidé de rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir. L’international français refuse de se prononcer clairement sur sa situation et n’a toujours pas donné sa réponse à Leonardo pour une éventuelle prolongation. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé n’envisage pas de s’engager sur le long terme avec le PSG afin de conserver la mainmise sur son avenir. Une nouvelle qui fait le plus grand bonheur du Real Madrid, déterminé à arracher la signature de Kylian Mbappé dès cet été. Sur le plateau du Late Football Club , l’agent Bruno Satin a même indiqué qu’un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties : « J'ai eu quelques petites infos selon lesquelles Kylian et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. Il y aurait un accord de principe concernant les conditions du joueur. » Une annonce qui fait écho aux révélations de la presse espagnole.

Le départ de Mbappé se préciserait…