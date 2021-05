Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre colossale en préparation pour Harry Kane ?

Publié le 21 mai 2021 à 12h15 par B.C.

Annoncé sur le départ, Harry Kane ne manque pas de prétendants. Le PSG se tiendrait à l’affût, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. Chelsea serait également intéressé par l’international anglais et aurait déjà une idée de l’offre à formuler pour parvenir à ses fins.

À bientôt 28 ans, Harry Kane est à un tournant de sa carrière, et il le sait bien. D’après la presse britannique, l’attaquant de Tottenham souhaiterait changer d’air durant le prochain mercato estival afin de découvrir un nouveau projet. Au cours d’une interview avec Gary Neville pour The Overlap , Harry Kane a d’ailleurs laissé la porte ouverte à un départ, alors que Daniel Levy souhaite conserver son joueur : « C'est donc un moment de ma carrière où je dois réfléchir, voir où j'en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président. J'espère que nous pourrons avoir cette conversation. Je suis sûr qu'il voudra établir le plan qu'il envisage, mais en fin de compte, c'est à moi de décider, de voir comment je me sens et ce qui est le mieux pour moi et ma carrière à ce moment précis. » Le PSG, et plus particulièrement Mauricio Pochettino, serait très intéressé par Harry Kane, d’autant que l’avenir de Kylian Mbappé et Mauro Icardi est incertain, mais une grosse concurrence attend les Parisiens dans ce dossier.

Un gros échange envisagé pour Harry Kane ?