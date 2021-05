Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé tout proche d'un énorme coup à 0€ !

Publié le 21 mai 2021 à 17h10 par A.M.

Bien décidé à dénicher de grands talents, Pablo Longoria s'était positionné sur Fabio Blanco. Le jeune espagnol avait d'ailleurs failli accepter la proposition de l'OM avant de rejoindre l'Eintracht Francfort.

Cet été, Pablo Longoria semble bien décidé à dénicher de nombreuses pépites afin de renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli, mais également préparer l'avenir de l'OM d'un point de vue sportif et financier avec la possibilité de réaliser une plus-value à la revente dans le futur. Dans cette optique, le profil de Fabio Blanco répondait parfaitement à ces critères. Du haut de ses 17 ans, le jeune ailier droit espagnol voyait son contrat s'achevait en juin prochain avec Valence, et Pablo Longoria n'était évidemment pas passé à côté de cette opportunité avec un grand espoir sur le départ d'un club que le président de l'OM connaît bien.

Fabio Blanco était tout proche de signer à l'OM