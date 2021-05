Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Harry Kane !

Publié le 19 mai 2021 à 12h45 par Th.B.

Alors que Harry Kane s’attendrait à ce que Tottenham le laisse partir cet été comme cela aurait été convenu en fin de saison dernière, le président des Spurs devrait jouer un sale tour à l’Anglais et par la même occasion au PSG.

Lundi soir, Sky Sports lâchait une bombe outre-Manche. Après mûre réflexion, Harry Kane souhaiterait plier bagage à l’intersaison, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2024 à Tottenham, et l’aurait fait savoir en interne. The Telegraph tenait cependant à assurer mardi qu’aucun bon de sortie en bonne et due forme aurait été réclamé par le numéro 10 des Spurs à sa direction. Néanmoins, Kane s’attendrait à ce que le président de Tottenham respecte sa parole et le gentlemen agreement passé l’été dernier, qui permettrait au PSG, club intéressé par ses services, ou à n’importe quelle équipe de recruter Harry Kane à l’intersaison. Mauricio Pochettino, qui aimerait bien attirer son ancien buteur du PSG, pourrait bien tomber de haut.

Tottenham ne tiendrait pas parole pour la vente de Kane !