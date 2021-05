Foot - Mercato

Mercato : OL, Barcelone… Memphis Depay annonce la couleur pour son départ !

Publié le 21 mai 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec l’OL, Memphis Depay s’apprête à quitter le club rhodanien pour aller relever un nouveau challenge de taille. Annoncé dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes, et principalement le FC Barcelone, l’attaquant néerlandais se livre sur son transfert à venir.

Ce n’est plus un secret pour personne, Memphis Depay s’apprête à quitter l’OL cet été. Après quatre ans et demi de bons et loyaux services, l’attaquant néerlandais arrive au terme de son contrat avec les Gones et va donc s’en aller librement, d’autant que plusieurs cadors européens ont été annoncés sur ses traces ces derniers mois : le FC Barcelone, déjà proche de recruter Depay l’été dernier, fait figure de favori, et d’autres options prestigieuses comme le PSG et la Juventus ont également été évoquées pour le capitaine de l’OL. Et en attendant de dévoiler l’identité de son futur club, Memphis Depay semble avoir les idées claires sur le timing de son transfert…

« Concentré sur l’Euro, je ne suis pas pressé »

Dans un large entretien à L’Equipe ce vendredi, Memphis Depay a d’abord répondu aux spéculations sur le FC Barcelone où son ancien mentor de la sélection néerlandaise, Ronald Koeman, en aurait fait une priorité : « Ils ont manifesté de l’intérêt, mais d’autres clubs également. Et il n’y a rien de fait. Si cela tient seulement à la présence de Koeman ? C’est une question pour eux, pas pour moi » , confié l’attaquant de l’OL. Mais envisage-t-il d’annoncer sa future destination avant le début de l’Euro qu’il s’apprête à disputer avec les Pays-Bas ' : « Je vais me concentrer sur l’Euro, et je ne suis pas pressé. C’est une décision qui mérite d’être réfléchie. J’ai travaillé très dur pour en arriver là. Je n’aurais jamais pensé arriver en fin de contrat, mais c’est comme ça. Je me dirige tellement vers quelque chose de nouveau que je n’ai même plus de contrat pour les chaussures, pour l’instant. Je profite de ma liberté, et de mon football », assure Depay, qui va donc prendre son temps avant de régler les modalités de son futur transfert, que ce soit au FC Barcelone ou ailleurs.

