Mercato - Barcelone : Memphis Depay confirme pour le Barça !

Publié le 21 mai 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat, Memphis Depay s’apprête à quitter gratuitement l’OL. Annoncé dans le viseur de Ronald Koeman au sein du FC Barcelone, l’attaquant néerlandais confirme cette piste, parmi d’autres…

Devenu un élément incontournable de l’OL ces dernières années, Memphis Depay (27 ans) s’apprête à changer d’air. L’attaquant néerlandais arrive au terme de son contrat avec les Gones , et il a d’ores et déjà décidé de ne pas rempiler, ce qui signifie qu’il aura donc toute liberté de choisir sa future destination. Et alors que le FC Barcelone souhaitait déjà le recruter l’été dernier et semble toujours tenir la corde dans ce dossier, Memphis Depay a confirmé des discussions avec le club catalan dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi.

« Barcelone a manifesté de l’intérêt »