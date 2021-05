Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale attend Leonardo pour une piste à 15M€ !

Publié le 21 mai 2021 à 7h45 par Th.B.

Les routes du FC Barcelone et du PSG pourraient bien une nouvelle fois se croiser sur le marché des transferts en raison de la course à la signature de Carney Chukwuemeka (17 ans). Le milieu de terrain d’Aston Villa feraient tourner la tête de bien d’autres clubs que le Barça et le PSG.

En raison de sa volonté de recruter quelques jeunes talents capables d’illuminer le football de demain, Leonardo s’intéresserait particulièrement au profil de Carney Chukwuemeka, milieu de terrain de 17 ans. Habituellement cantonné à un rôle de remplaçant s’il est convoqué par l’entraîneur d’Aston Villa, le milieu de terrain de Villans a disputé ses 2 premières minutes mercredi face à Tottenham après avoir été à trois reprises d’affilée dans le groupe et sur le banc. Cependant, le PSG ne serait pas le seul club à s’être lancé sur les traces de la jeune pépite anglaise.

Le Barça, le Bayern, Manchester United sur Chukwuemeka !