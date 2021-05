Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or avec Camavinga !

Publié le 20 mai 2021 à 11h45 par B.C.

Malgré sa saison compliquée au Stade Rennais, Eduardo Camavinga n’en reste pas moins un joueur très courtisé, notamment par le PSG et le Real Madrid. D’ailleurs, la passe difficile rencontrée par le milieu de terrain pourrait jouer en faveur des nombreux prétendants.

Après s’être révélé aux yeux de l’Europe à Rennes, Eduardo Camavinga a connu des mois compliqués en Bretagne, au point de ne pas être appelé par Didier Deschamps pour le prochain Euro. Malgré tout, le milieu de 18 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts et se retrouve courtisé par plusieurs cadors européens. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le PSG est bien à l’affût dans ce dossier, tout comme Arsenal ou encore le Real Madrid. Et la saison délicate réalisée par Eduardo Camavinga pourrait jouer en faveur de ces prétendants.

Contrat, Euro… Une aubaine dans le dossier Camavinga